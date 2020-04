Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is het voorjaarsseizoen voor de culturele sector verloren. De omzetderving kan ze bovendien niet oplossen, vertelt de bewindsvrouw dinsdag in gesprek met Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT).

"Dit seizoen is voor de culturele sector helaas toch echt verloren", aldus Van Engelshoven. "Ik kijk met pijn in mijn hart naar de seizoensgidsen voor volgend jaar." Het is volgens de minister niet mogelijk om de sterk seizoensgebonden activiteiten van de culturele sector te verplaatsen naar de herfst.

"De omzetderving is vele malen groter dan we ooit kunnen oplossen. Daar moeten we ook reëel in zijn", aldus Van Engelshoven over de in haar ogen "vitale" culturele sector. "Waar ik op mik, is de sector zo te ondersteunen dat als we weer naar het nieuwe normaal gaan, er zo snel mogelijk weer vraag ontstaat en de cultuurketen weer gaat werken."

Van Engelshoven noemt de coronamaatregelen voor zzp'ers "geen vetpot en niet leuk als je daar onder valt". De minister zegt dat de maatregelen die onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) vallen voldoende zijn om "deze moeilijke tijd" door te komen.

