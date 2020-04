Joe Exotic, de hoofdrolspeler van de Netflix-documentaire Tiger King, heeft vanuit de gevangenis een boek geschreven over zijn jeugd. Zijn echtgenoot Dillon Passage noemt de memoires van de voormalig dierentuineigenaar "tragisch" tegenover People.

Joe Exotic, de artiestennaam van Joseph Maldonado-Passage, zit een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het het mishandelen en ombrengen van dieren en het inhuren van iemand om zijn rivale Carole Baskin van opvangcentrum Big Cat Rescue te vermoorden.

Enkele maanden voordat hij achter de tralies verdween, trouwde de 57-jarige Maldonado-Passage met de 24-jarige Passage. De 33 jaar jongere echtgenoot kreeg het boek waar de 'Tiger King' aan werkt te lezen. "Hij vertelt alles over zijn jeugd. Ik kan er verder nog niet veel over zeggen, omdat het niet mijn verhaal is om te vertellen, maar het boek zal worden uitgegeven en gaat veel duidelijk maken", vertelt Passage.

Hij omschrijft Joe Exotics verhaal als "tragisch en hartverscheurend". Volgens Passage werd zijn echtgenoot mentaal, fysiek en seksueel misbruikt tijdens zijn jeugd. "Het waren traumatische ervaringen voor Joe en het verklaart de manier waarop hij denkt en met situaties omgaat. Zodra het boek uitkomt, zullen mensen een andere kant van Joe zien."

Maldonado-Passage is momenteel onderwerp van gesprek vanwege de enkele weken geleden verschenen Netflix-documentaire Tiger King. Hierin is te zien hoe hij een dierentuin vol met wilde katten runt en zijn geschil met Baskin uit de hand loopt.