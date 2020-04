Met het kinderboek Uit Elkaar hebben schrijvers Bette Westera en Sylvia Weve de Woutertje Pieterseprijs gewonnen. Dit is de prijs voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Dat is zaterdag bekendgemaakt In het programma De Taalstaat op NPO Radio 1.

Westera en Wever hebben een bedrag van 15.000 euro gewonnen.

Uit Elkaar is een boek dat gaat over het thema echtscheidingen en bevat veel gedichten en illustraties. De voorzitter van de jury, Arjan Peters noemde Uit Elkaar "een boek dat de tragiek niet ontkent, maar de feestelijkheid laat zegevieren."

Het tweetal won in 2014 al eerder de onderscheiding, toen voor het boek Doodgewoon. Afgelopen jaar ging de onderscheiding naar het Vlaamse duo Kathleen Vereecken en Charlotte Peys, met het boek Alles komt goed, altijd.

De Woutertje Pietserseprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt het beste oorspronkelijk Nederlandse jeugd- of kinderboek. In de jury van dit jaar zaten onder andere Karin Amatmoekrin en Juan Khalf.