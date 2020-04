Het totale omzetverlies van de culturele sector komt tot 1 juni uit op 969 miljoen euro. Dat heeft een speciale taskforce van koepelorganisaties berekend, vertelt Jan Zoet aan NU.nl. Als voorzitter van belangenorganisatie Kunsten '92 brengt hij in kaart wat de gevolgen zijn voor de cultuursector als geheel.

De taskforce van vijf koepelorganisaties, waar Kunsten '92 voorzitter van is, maakte de afgelopen weken een inventarisatie binnen alle takken van de cultuurindustrie. Het bedrag is dus een optelsom van onder meer de audiovisuele-, beeldende kunst- en theaterbranche.

Donderdag deden instanties zoals theaters, concertzalen en musea al een oproep aan consumenten om aangeschafte tickets te bewaren, in plaats van het geld terug te vragen. Veel effect op het totaalverlies zal dat volgens Zoet niet hebben. "Helaas is dat slechts een klein deel; het gaat alleen om reeds verkochte kaarten. Als het 10 procent van het geheel is, zou het al veel zijn."

Zoet zegt geen kritiek te hebben op de huidige werkwijze van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). "Het kabinet doet wat het kan momenteel. Heel veel podia vallen onder gemeentes, dus moet er worden samengewerkt met andere overheden."

"Intussen is er wel een grote urgentie om een oplossing te vinden", vertelt de voorzitter van Kunsten '92. "Het water staat bij veel instellingen tot aan de lippen. We moeten zien te voorkomen dat de gehele sector omvalt."