Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals komen donderdag samen met de website bewaarjeticket.nl. De culturele sector hoopt hiermee de kopers van kaartjes voor vanwege de coronacrisis uitgestelde of afgelaste evenementen over te halen om geen geld terug te vragen.

De sector belooft op de website te komen met "passende oplossingen" voor tickethouders. De initiatiefnemers denken aan het verplaatsen van evenementen of het uitgeven van vouchers, indien dit niet mogelijk is.

De initiatiefnemers van de website hopen onder het motto 'Bewaar je ticket, geniet later' dat houders van tickets de culturele sector, inclusief de mensen achter de schermen, de financiële ruimte bieden om te werken aan evenementen in de toekomst. Kaartkopers kunnen er ook voor kiezen om toch hun geld terug te vragen, via de Regeling Ticketgelden Coronacrisis.

Bij de regeling krijgen de initiatiefnemers steun van onder meer de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuurminister Van Engelshoven riep op 16 maart de houders van kaartjes voor geannuleerde evenementen op om geen geld terug te vragen, omdat de sector dat volgens haar niet aan zou kunnen.

