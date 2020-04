De Museumvereniging vreest na eigen onderzoek onder haar leden dat vanwege de coronacrisis een kwart van de aangesloten musea het einde van het jaar niet haalt. De brancheorganisatie van de Nederlandse musea roept daarom landelijke en lokale overheden op musea een half jaar huur en gemeentebelastingen kwijt te schelden.

De 435 bij de Museumvereniging aangesloten musea verwachten dat na hun heropening het publiek niet meteen in groten getale zal terugkeren en daarom is volgens de brancheorganisatie voor een goed cultuuraanbod langere tijd financiële zekerheid nodig.

De door het kabinet in maart aangekondigde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) biedt volgens de Museumvereniging onvoldoende verlichting, omdat deze slechts ongeveer 30 procent van de loonkosten van de musea dekt en de musea weinig reserves hebben.

"De uiterste consequentie van de coronacrisis kan zijn dat een op de vier musea het einde van het jaar niet haalt", laat Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, weten aan NU.nl.

"Dat gaat dus al snel om honderd vooral middelgrote en middelkleine musea - met omzetten van respectievelijk 800.000 tot 3,2 miljoen euro en 400.000 tot 800.000 euro - die veel gemeentelijke collecties herbergen. Vooral in de nabije omgeving van Nederlanders zal er minder herkenbaar kunstaanbod en erfgoed overblijven."

Extra harde klap voor seizoensgebonden musea

Volgens de Museumvereniging, met in 2018 in totaal 32 miljoen museumbezoekers, hebben veel musea in het voorjaar een piek in het bezoekersaantal en zijn sommige alleen in de lente en de zomer geopend. Vooral bij die laatste groep komt volgens de brancheorganisatie de tijdelijke sluiting vanwege de coronacrisis hard aan.

De helft van de bij de Museumvereniging aangesloten musea schrijft volgens de brancheorganisatie al sinds 2016 in een of meerdere boekjaren rode cijfers. Een voorbeeld is het Westfries Museum in Hoorn, dat bij monde van directeur Ad Geerdink "ondanks een bezoekersrecord in 2019 en veel extra inkomsten door incidentele personeelskosten toch een tekort" moest noteren en ook voor 2020 rode cijfers verwacht.

Ook het Fries Museum in Leeuwarden noteerde in 2019 een verlies, van 1.482.000 euro. Volgens directeur Kris Callens was dat vanwege de "resultaten van de succesvolle jaren 2016-2018, die tactisch zijn ingezet ten behoeve van tentoonstellingen en collectieprojecten in 2019-2020".

Een op de vijf musea weet niet of salarissen na april worden doorbetaald

Uit het onderzoek van de Museumvereniging blijkt ook dat een op de vijf musea betwijfelt of ze salarissen na eind april kunnen doorbetalen. Volgens de brancheorganisatie durven de betreffende musea hier niet met naam en toenaam over in de openbaarheid te treden, uit angst om sponsoren en andere geldschieters te verliezen.

"Wij kunnen het komend half jaar de salarissen betalen, maar gaan wel aankloppen bij het noodfonds", laat directeur Carin Reinders van het cultuurhuis CODA in Apeldoorn weten. "Als we volgend jaar verdere bezuinigingen opgelegd krijgen, dan zullen we in rode cijfers terechtkomen."

Hermitage Amsterdam verwacht 'tonnen verlies per tentoonstelling'

Doordat wij tot de grotere musea behoren kunnen we tijdelijk financiële klappen opvangen via de reserves die we eigenlijk nodig hebben voor nieuwe tentoonstellingen", aldus Cathelijne Broers, de directeur van de werkmaatschappij van Hermitage Amsterdam (400.000 bezoekers in 2019) en De Nieuwe Kerk (275.000 bezoekers in datzelfde jaar). "Mijn vaste personeel stelt mij vragen over de betaling van hun salaris, maar ik kan hen geen zekerheid bieden tot in de eeuwigheid."

"Zelfs als we open mogen met de tijdens de persconferentie van dinsdag door het kabinet aangekondigde 1,5 meter-economie draaien we tonnen verlies per tentoonstelling", kijkt Broers naar de toekomst. Volgens de directeur, die 55 mensen in dienst heeft en eerder al noodgedwongen externe krachten 'on hold' moest zetten, is dicht blijven echter geen optie; Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk zijn gebonden aan sponsorverplichtingen en moeten afspraken nakomen rond toegekende fondsen.

Frans Hals Museum: 'Door coronacrisis dubbele pijn'

"Middelgrote musea zoals het Frans Hals Museum hadden het al zwaar en door de coronacrisis worden ze extra hard getroffen. Velen lopen het risico van een negatief eigen vermogen, wat het voortbestaan eind van dit jaar bedreigt", voorspelt Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem."

"In zo'n geval kun je ook geen donaties meer krijgen van fondsen, want die storten alleen geld in financieel gezonde organisaties. Daardoor voelen de musea de pijn van de coronacrisis dus twee keer."

