Het boek Coco kan het! is dinsdag verkozen tot Prentenboek van het jaar 2021. De uitgave, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen, is de opvolger van het vorig jaar bekroonde prentenboek Moppereend.

Het prentenboek, dat draait om een jonge vogel die niet durft te vliegen, zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen. Die starten woensdagochtend 20 januari 2021 met Het Nationale Voorleesontbijt.

"Coco kan het! is volgens mij een prentenboek dat veel gezinnen plezier en hopelijk ook inspiratie kan geven, ook juist in deze bijzondere omstandigheden nu we allemaal thuis moeten blijven", aldus Riphagen.

De auteur debuteerde in 2008 met Slaapkamernachtdieren en in 2013 werd ZZZ verkozen tot het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Haar werk verscheen in verschillende landen, waaronder de VS, China en Rusland.

De prijs wordt jaarlijks uitgerekt door de Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).