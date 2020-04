Veel mensen hebben hun boekenkast vanwege het vele thuiszitten inmiddels wel uitgelezen. Paulien Cornelisse en Maxim Februari delen hun leestips met NU.nl.

Paulien Cornelisse is bekend van haar columnbundels Taal is zeg maar echt mijn ding en Taal voor de leuk en brengt op 20 april Japan in honderd kleine stukjes uit, met daarin korte verhalen over Japan.

Welk boek lees je nu?

"Wijd open ogen van Gijsbert van der Wal. Het is een boek over kunstbeschouwing. Ik had het al een tijdje liggen, maar nu pas de soort rust om het ook te lezen. De auteur vertelt op een prettige en toegankelijke manier wat hij mooi vindt aan kunst, met plaatjes erbij om te begrijpen waar hij het over heeft. Het is leuk om zo meer te lezen over schilderijen die er al jaren zijn en zelfs mondiale rampen 'overleefd' hebben."

Welk boek zou je keer op keer opnieuw kunnen lezen?

"Het boek dat ik het meest heb gelezen is de toekomstroman Ogen van tijgers van Tonke Dragt. Het is mijn lievelingsboek en inmiddels een soort nostalgie voor mij. Het is een young adult-boek dat gaat over mensen die alleen zijn, maar elkaar toch weten te vinden. In het boek lezen de personages elkaars gedachten en in mijn pubertijd zag ik dat als oplossing voor heel veel leed."

Welk educatief boek raad je aan, specifiek voor coronatijden?

"Dat is het kookboek JapanEasy van Tim Anderson. Hierin staan recepten uit de Japanse keuken, zonder dat het moeilijk is. In echte Japanse kookboeken zijn de recepten vaak erg gedetailleerd, tot op de minuut exact. Mijn favoriete recept is de Japanse aardappelsalade. Die is heerlijk, lekker ongezond. Ik vervang de ham met nepham, omdat ik liever geen vlees eet."

En welk boek tip je, puur voor het vermaak?



"Ik vind Luisteraars! van Karel van het Reve ontzettend leuk. Dit zijn uitgeschreven radiocolumns die hij maakte voor de Wereldomroep, waarin hij aan Nederlanders over de hele wereld uitlegt hoe het destijds in Nederland was."

"Ook een heel leuke verhalenbundel is You Think It, I'll Say It van Curtis Sittenfeld: heel goede verhalen over veelal vrouwen en sociaal ongemak. Ze schrijft zo realistisch dat het lijkt of ze het allemaal zelf heeft meegemaakt, heel fijn om even in te verdwijnen."

Maxim Februari is schrijver en filosoof en auteur van onder meer de roman Klont.

Welk boek lees je op het moment?

"Dat is Milkman van Anna Burns, die in 2018 de Booker Prize heeft gewonnen (een belangrijke Britse literatuurprijs, red.). Ik heb het een tijdje geleden gekregen, kom er pas nu aan toe en weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Het is een wat vreemd boek: de personages hebben geen namen maar worden omschreven en dat heeft iets afstandelijks."

"Milkman gaat over een achttienjarig meisje dat ten tijde van de burgeroorlog in Noord-Ierland een affaire krijgt met een man die niet vertrouwd wordt. Ik ben nu op bladzijde 70 en eerlijk gezegd snap ik nog niet waar het over gaat, maar dat komt nog wel. Het kan gebeuren dat die weerstand halverwege ineens verdwijnt en ik opeens in de waan raak. Het is wel heel goed geschreven, dus daarom blijf ik lezen."

Welk boek pak je keer op keer weer uit de kast?

"Dat is The Human Stain (De menselijke smet) van Philip Roth. Het is een ontzettend goed boek, naar mijn mening een van de beste van de 21e eeuw. Het gaat over de politieke situatie in Amerika, maar het is tegelijkertijd heel persoonlijk. Het is knap om dat met elkaar te combineren."

"Het is een boek waarvan je steeds denkt: hoe doet hij dat precies, want je voelt de overgangen hiertussen niet. Philip is een van mijn favoriete auteurs en ik heb dit boek nu zeker drie keer gelezen. Of ik lees een kort stuk om mijn eigen schrijfproces op gang te brengen."

“Ik ben nu op bladzijde 70 en eerlijk gezegd snap ik nog niet waar het over gaat.” Maxim Februari over het boek Milkman van Anna Burns

Welk non-fictieboek beveel je aan in deze tijden van corona?



"February House van Sherill Tippins. Dat heb ik ooit cadeau gekregen vanwege de titel. Het bleek een erg raar maar vooral grappig boek te zijn over kunstenaars die in de jaren veertig een huis met elkaar deelden. Er wordt omschreven wat er gebeurt als onder anderen W.H. Auden en Benjamin Britten samen koken, discussiëren, zingen en ruziën, terwijl de wereld buiten in oorlog en crisis is."

"Ondanks die heersende dreiging heeft de groep onderling ontzettend veel plezier met elkaar. Ik had er weinig verwachtingen van, maar het is erg goed en ik heb het inmiddels zelf al vaak cadeau gedaan aan anderen."

Welk vermakelijk boek zou je aanraden?

"Om het humeur op peil te houden: de strip Dirkjan van Mark Retera. Ik las het altijd in de krant en had er ook wat stripboeken van gekocht, maar bij een brand in huis zijn al mijn boeken verdwenen en deze dus ook. Sommige afleveringen zijn zo ontzettend raar dat ik me afvraag hoe het hoofd van Retera werkt, hoe komt hij op dat soort ideeën? Dat vind ik heel fascinerend. Sommige gedachtekronkels zie je helemaal niet aankomen, ik wou dat ik het bedacht had. Het is een gevoel van humor waar ik veel waardering voor heb."

De favoriete Dirkjan-strip van Maxim Februari. (Illustratie: Mark Retera)