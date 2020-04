Phoebe Waller-Bridge stelt het toneelstuk Fleabag, waarop de prijswinnende televisieserie is gebaseerd, beschikbaar als betaalde stream via Amazon Prime. De opbrengst gaat naar de bestrijding van het coronavirus, meldt Variety maandag.

Vanaf vrijdag kunnen kijkers in de Verenigde Staten na betaling van 5 dollar (ongeveer 4,50 euro) 48 uur lang de stream van het toneelstuk Fleabag met Waller-Bridge in de hoofdrol bekijken. Kijkers in het Verenigd Koninkrijk betalen 4 Britse pond (eveneens ongeveer 4,50 euro). Het is niet bekend of de stream ook beschikbaar komt in Nederland.

De opbrengsten van de stream gaan, minus belastingen en verwerkingskosten, naar instanties die zich inspannen om de gevolgen van het coronavirus te beperken. "Bij voorbaat dank voor je donatie", zegt Waller-Bridge bij de aankondiging.

Waller-Bridge voerde het solotoneelstuk Fleabag voor het eerst op in 2013. De op het toneelstuk gebaseerde serie met dezelfde naam, eveneens met Waller-Bridge in de hoofdrol, won in 2019 zes Emmy Awards, de Amerikaanse televisieprijzen.

