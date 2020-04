De boekuitgever van Jim Carrey stelt de lancering van diens roman Memoirs and Misinformation uit tot 6 oktober vanwege de coronacrisis, meldt The Hollywood Reporter maandag. Het boek van de acteur en komiek zou oorspronkelijk verschijnen op 5 mei.

Alle tourdata ter promotie van het boek zijn uitgesteld tot nader order.

Memoirs and Misinformation is door Carrey geschreven samen met auteur Dana Vachon. Het boek wordt omschreven als een semi-autobiografie over "de vernietiging van het karakter van een persoon."

De 58-jarige Canadees Carrey won in zijn carrière twee Golden Globe Awards, voor zijn acteerwerk in The Truman Show en Man on the Moon. In 2013 bracht hij het kinderboek How Roland Rolls uit. Ook is hij als kunstschilder actief.

