Stage Entertainment komt met een eigen online platform waarop musicals te bekijken zijn vanuit huis. Het initiatief heet Stage Memories en haalt content uit de archieven van Joop van den Ende Theater Producties en Albert Verlinde Entertainment.

Op het platform worden musicalnummers, kijkjes achter de schermen en enkele volledige musicals gratis aangeboden. De eerste voorstelling die in volledigheid te zien is, is Piaf de Musical uit 2008, waarin de onlangs overleden Liesbeth List de titelrol vertolkt.

"In deze moeilijke periode is er extra behoefte aan nostalgie en entertainment. Via Stage Memories willen we de mogelijkheid bieden om veilig vanuit huis te kunnen genieten van musicals, die wij in de afgelopen twintig jaar op de planken hebben gebracht", aldus initiatiefnemer Albert Verlinde.

In de komende weken gaan verschillende musicalacteurs concerten geven vanuit huis en terugblikken op hun favoriete musicalmomenten. Er wordt wekelijks nieuwe content aan het online platform toegevoegd.