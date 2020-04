De 28-jarige Marieke Lucas Rijneveld staat op de shortlist voor de International Booker Prize. De avond is ongemak is een van de laatste zes kanshebbers en is daarmee het eerste Nederlandse boek ooit dat het zover schopt.

De International Booker Prize, die gepaard gaat met een geldbedrag van 50.000 pond (57.000 euro), gaat jaarlijks naar een vertaalde roman die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is verschenen. Rijnevelds boek werd aan vijftien landen verkocht en verschijnt in het Engels onder de titel Discomfort is Everything. De auteur is samen met vertaler Michelle Hutchison genomineerd.

De avond is ongemak, in Nederland verschenen in januari 2018, gaat over een gereformeerd boerengezin dat hun zoon verliest na een ongeluk. Het verhaal wordt verteld door de ogen van de tienjarige Jas, die ziet hoe haar familie wordt lamgelegd door verdriet. Het boek stond eerder al op de longlist van de Libris Literatuurprijs van 2019.

Tommy Wieringa drong in 2019 door tot de longlist van de International Booker Prize, met De dood van Murat Idrissi. In 2007 werd Harry Mulisch genomineerd voor zijn gehele oeuvre. De avond is ongemak het eerste Nederlandse werk dat op de shortlist terechtkomt. Rijneveld laat daarmee onder anderen de Franse veteraan Michel Houellebecq achter zich.

De overige titels op de shortlist zijn The Enlightenment of the Greengage Tree uit Iran, The Adventures of China Iron uit Argentinië, Tyll uit Duitsland, Hurricane Season uit Mexico en het Japanse The Memory Police. De winnaar wordt op 19 mei bekendgemaakt.