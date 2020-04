J.K. Rowling, de auteur van de Harry Potter-reeks, introduceerde woensdag het project Harry Potter at Home. Het project moet tijdens lockdown "voor wat magie" zorgen. Bezoekers van de website krijgen onder meer gratis toegang tot Harry Potter and the Philosopher's Stone, het eerste boek uit de reeks.

"Ouders, docenten en verzorgers die proberen kinderen tijdens de lockdown geamuseerd en geïnteresseerd te houden, hebben misschien wat magie nodig. Daarom ben ik blij dat ik harrypotterathome.com kan introduceren", tweet Rowling.

De auteur hoopt de wereld van het personage Harry Potter op deze manier bij gezinnen thuis te brengen. "Al meer dan twintig jaar is Hogwarts (de tovenaarsschool Zweinstein, red.) een plek geweest om te kunnen ontsnappen. In de rare tijd waarin we nu leven, willen we je opnieuw verwelkomen", is in een verklaring te lezen.

De website biedt ook toegang tot opdrachten, knutselvideo's, quizzen, puzzels en artikelen.

