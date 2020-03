De politie heeft al meerdere tips gekregen over het gestolen werk van Vincent van Gogh, dat in de nacht van zondag op maandag werd ontvreemd uit het museum Singer Laren. Aan het AD laat de politie dinsdag weten nog geen uitspraken te kunnen doen over de hoeveelheid tips.

De politie zegt dat er nog steeds tips binnenkomen en nodigt mensen uit om informatie of beveiligingsbeelden te delen.

"We zijn volop bezig met het onderzoek, maar het is te vroeg om te zeggen hoe het onderzoek vordert."

Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884), dat Singer Laren tijdelijk in bruikleen had van het Groninger Museum.

De politie meldde maandagmiddag dat de inbraak om 3.15 uur 's nachts is gepleegd en dat een of meerdere inbrekers een glazen deur hebben vernield om binnen te komen. Het museum wordt momenteel extra goed beveiligd.

In Singer hangen werken van Van Gogh en Mondriaan

Het museum Singer Laren werd opgericht in 1956. Werken van de Amerikaanse kunstverzamelaar William Singer (1868-1943) vormen de kern van de museumcollectie. Hij vestigde zich aan het begin van de vorige eeuw in de kunstenaarskolonie Laren en verwierf onder meer werken van traditioneel, impressionistisch werkende Gooise kunstenaars.

In het museum hangen werken van onder anderen Van Gogh en Piet Mondriaan.