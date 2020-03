Carl Friedman, bekend van haar succesvolle roman Twee koffers vol uit 1993, is afgelopen vrijdag op 67-jarige leeftijd na een ziekbed overleden in haar woonplaats Amsterdam. Dat laat haar zoon maandag weten aan uitgeverij Van Oorschot.

Friedman debuteerde in 1991 met de novelle Tralievader, over de tijd die haar vader doorbracht in een concentratiekamp. In 1993 verscheen Twee koffers vol, dat gaat over een joodse studente in Antwerpen die als kinderoppas met antisemitisme te maken krijgt.

Er werden meer dan 60.000 exemplaren verkocht van het boek, dat in diverse talen werd uitgebracht.

In 1998 verscheen er een boekverfilming van de roman, getiteld Left Luggage. Jeroen Krabbé regisseerde de film. Hij speelde er ook een rol in, net als Isabella Rossellini.

Friedman was ook actief als columnist voor Trouw en Vrij Nederland. Voor haar werk ontving de schrijfster in januari 2004 de E. du Perronprijs 2003 van de gemeente Tilburg en de letterenfaculteit van Tilburg University.

Ophef over afkomst

De auteur kwam in 2005 in opspraak nadat haar meisjesnaam en katholieke afkomst werden onthuld. Hierdoor werden de autobiografische elementen in haar boeken in twijfel getrokken. Tot die tijd was haar publiek in de veronderstelling dat Friedman van joodse afkomst was

Friedman heeft nooit op deze aantijgingen gereageerd. Wel heeft haar vader daadwerkelijk in een Duits concentratiekamp gezeten.