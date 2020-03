Onbekenden zijn in de nacht van zondag op maandag het museum Singer in Laren binnengedrongen. Het is niet bekend of er kunstwerken ontvreemd zijn.

Een medewerker van het museum bevestigt aan NU.nl dat er is ingebroken, maar verwijst voor verdere vragen naar een persconferentie die maandagmiddag om 15.00 uur plaats zal vinden.

De instelling is opgericht in 1956. Werken van de Amerikaanse kunstverzamelaar William Singer (1868-1943) vormen de kern van de museumcollectie. Hij vestigde zich begin vorige eeuw in de kunstenaarskolonie Laren en verwierf onder meer werken van traditioneel, impressionistisch werkende Gooise kunstenaars.

In het museum hangen werken van onder anderen Vincent van Gogh en Piet Mondriaan.