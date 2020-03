Omdat het maandag precies 75 jaar geleden is dat het eerste stripverhaal uit de reeks Suske en Wiske verscheen, is er van het eerste album een gratis luisterversie beschikbaar gemaakt. Twee Vlaamse komieken, Alex Agnew en Adriaan Van den Hoof, hebben de stemmen voor alle personages in Rikki en Wiske in Chocowakije ingesproken, meldt VRT Nieuws maandag.

In Rikki en Wiske in Chocowakije, ook 'album nul' genoemd, is nog geen rol weggelegd voor Suske, die voor het eerst ten tonele verschijnt in Het eiland Amoras. Wiske beleeft voorafgaand aan dat tweede stripalbum haar eerste avontuur samen met haar oudere broer Rikki.

Na het overlijden van de geestelijk vader van Suske en Wiske Willy Vandersteen (1913-1990) namen andere scenaristen en illustratoren het werk van de bedenker van de strip over. Speciaal voor het jubileum maakte een van hen, Paul Geerts, na een pauze van twintig jaar een nieuw Suske en Wiske-album, dat op 1 april verschijnt.

Suske en Wiske is de langstlopende stripreeks van de Benelux. Sinds in 1945 de eerste verhalen verschenen in de Vlaamse krant De Nieuwe Standaard, werden er van de stripalbums miljoenen exemplaren verkocht en verschenen er meerdere tekenfilms en een speelfilm over de avonturen van de personages.