De uitreiking van de Tony Awards, de belangrijkste prijzen voor Broadwayproducties, wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Het prijzengala zou oorspronkelijk op 7 juni plaatsvinden, maar de organisatie laat woensdag weten dat dat niet langer haalbaar is.

"De gezondheid en veiligheid van de theaterindustrie, artiesten en fans is voor ons het allerbelangrijkst", schrijft de organisatie. "We zullen met nieuwe data en extra informatie komen zodra Broadway weer opengaat."

De nominaties voor de Tony Awards van 2020 waren nog niet bekendgemaakt. Die aankondiging stond oorspronkelijk gepland voor 28 april. De uitreiking van de toneelprijzen vindt jaarlijks plaats in de Radio City Music Hall, in het centrum van New York.

De musical Hadestown was in 2019 met acht prijzen de grote winnaar bij de Tony Awards. Bryan Cranston, met name bekend door zijn rol in de misdaadserie Breaking Bad, werd bekroond voor zijn hoofdrol in Network. Dat stuk werd geregisseerd door Ivo van Hove.

