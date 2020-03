Nadat maandag is aangekondigd dat alle evenementen tot minstens 1 juni vanwege het coronavirus niet kunnen doorgaan, denken meerdere zomerfestivals na over een andere vorm. De Parade begint een kleine maand later en de organisatie van Oerol "denkt na over iets anders".

"We gaan iets doen. Maar wát… dat weet ik nog niet", zegt Oerol-directeur Siart Smit in gesprek met Het Parool.

Het was de bedoeling dat het theaterfestival op Terschelling, dat doorgaans zo'n 50.000 mensen verwelkomt, van 12 tot en met 21 juni gehouden zou worden.

De theatergezelschappen die op deze data zouden optreden, hebben door de maatregelen niet genoeg tijd om te repeteren, zegt Smit. "Zij hebben zes tot acht weken nodig om hun première voor te bereiden."

De directeur ziet in juni niet duizenden mensen naar Terschelling komen. "Het livemoment, op het eiland, met al die theatermakers in de natuur, dat gaat niet. Maar de urgentie bij de makers is enorm. Zij staan te springen om kunst te maken, verhalen te vertellen en antwoorden te zoeken. Dus we moeten nu gaan bedenken wat wél kan."

Parade met een kleine maand uitgesteld

Het rondreizende theaterfestival de Parade zou op 29 mei starten in Eindhoven, maar dit kan vanzelfsprekend niet doorgaan. Daarom duurt het festival in de lichtstad van 26 juni tot en met 5 juli gehouden. Daarna doet het festival Den Haag, Utrecht en Amsterdam aan.

De organisatie gaat ervan uit dat dit kan doorgaan en is daarom bezig met de voorbereidingen. Ook Mojo Concerts, de organisator van Pinkpop (19-21 juni), Down The Rabbit Hole (3-5 juli), North Sea Jazz (10-12 juli) en Lowlands (21-23 augustus), laat weten voorbereidingen te treffen. Mojo Concerts zal op z'n vroegst half mei opnieuw een beslissing nemen.

