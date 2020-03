De Keukenhof, die eerder al zijn opening op 21 maart annuleerde wegens de geldende maatregelen rondom het coronavirus, gaat dit jaar helemaal niet meer open.

Het bloemenpark zei eerder klaar te zijn voor een opening op 1 april, een dag nadat de vorige noodverordening zou aflopen. Deze datum werd door het kabinet maandag gewijzigd in 1 juni, waardoor de deuren van de populaire toeristische attractie dit jaar noodgedwongen gesloten blijven.

"Dat Keukenhof niet open kan, is een enorme teleurstelling met grote financiële gevolgen voor alle betrokkenen", schrijft de Keukenhof op zijn website.

"De verslagenheid onder de medewerkers en de partners die een jaar aan de voorbereiding hebben gewerkt is groot. Het park is op dit moment klaar voor de opening, de bloembollen bloeien en de bloemenshows zijn voor een groot deel ingericht."

Keukenhof organiseert virtuele rondleiding

De continuïteit van de Keukenhof op de lange termijn komt niet in gevaar, zo laat het park weten. Wie al een toegangskaart gekocht heeft, kan deze via een e-mail annuleren.

De Keukenhof is in de huiskamer alsnog te bekijken: de komende weken zal het park mensen een virtuele rondleiding geven via YouTube.

Vorig jaar bezochten in acht weken tijd anderhalf miljoen mensen de bloemententoonstelling, onder wie veel buitenlandse toeristen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.