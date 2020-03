De Nederlandse versie van Lazarus, de musical die David Bowie samen met regisseur Ivo van Hove bedacht, komt voorlopig ten einde. De tournee zou tot 31 mei duren, maar door de nieuwe maatregelen omtrent het coronavirus is dat nu onmogelijk.

Een woordvoerder van Stage Entertainment laat aan NU.nl weten dat de tournee komt te vervallen en dat er mogelijkheden worden bekeken om de tour in reprise te nemen. Deze week hoopt de organisator uitsluitsel te kunnen geven over het vervolg van de musical.

Ook de andere musicals die Stage Entertainment in theaters toont, krijgen een flink gat in de agenda. Anastacia zou tot en met augustus te zien zijn en TINA - De musical tot en met september.

Het is nog niet duidelijk of de geplande optredens in maart, april en mei later zullen worden ingehaald. Ook daar komt een woordvoerder op een later tijdstip op terug.