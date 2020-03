De Franse tekenaar Albert Uderzo is volgens Franse media op 92-jarige leeftijd overleden. Hij bedacht samen met René Goscinny de stripreeks Asterix.

Zijn dood zou niets met het coronavirus te maken hebben.

Uderzo werkte al langere tijd niet meer actief mee aan de stripreeks. Didier Conrad en scenarist Jean-Yves Ferry namen de serie in 2013 over van hun mentor. Schrijver René Goscinny, die met Uderzo de eerste Asterix-strips maakte, overleed al in 1977.

Asterix is de bestverkochte stripserie ter wereld. Sinds de eerste Asterix-strip verscheen in 1959, zijn er al ruim 380 miljoen albums verkocht. Uderzo was ook artistiek directeur van het Franse stripblad Pilote, waarin de eerste Asterix-tekeningen werden afgedrukt.