Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn veel musea in binnen- en buitenland gesloten. Een regelmatig aangevuld overzicht van het virtuele aanbod in de museumwereld.

Nationale Museumweek gaat door in digitale vorm

De zesde Nationale Museumweek vindt ondanks de coronacrisis 'gewoon' doorgang van 20 tot en met 26 april. Zo brengen vierhonderd musea online een ode aan 75 jaar culturele vrijheid via een digitale expositie op de Dam in Amsterdam.

Joods Cultureel Kwartier: virtuele rondleidingen

Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam biedt bezoekers de mogelijkheid het museum virtueel te bezoeken. Twee virtuele tours over de joodse cultuur en geschiedenis zijn al beschikbaar op de website van het museum en het museum belooft dat er meer online content komt.

Space Expo: André Kuipers vertelt over leven in de ruimte

Via een speciale website geeft Space Expo informatie en biedt het activiteiten die te maken hebben met de ruimte. Astronaut, arts en wetenschapper André Kuipers vertelt jong en oud hoe het is om samen te leven in een kleine ruimte, ver weg van de aarde.

Literatuurmuseum: dwalen door online verhalen

Het Literatuurmuseum toont online exposities op de website. Bijvoorbeeld Anna Enquist, Remco Campert maar ook vergeten schrijvers komen voorbij.

Social Distance Festival: virtuele kunst van over de hele wereld

Op de website van het Social Distance Festival zijn kunstvormen van over de hele wereld virtueel te zien. Onder meer muziek uit Canada en beeldende kunst uit Denemarken, maar ook de Nederlandse Opera krijgen een plekje op het virtuele festival.

Mauritshuis: Rembrandt en Vermeer op de bank

Op de website van het Haagse museum kunnen bezoekers het virtuele Vermeermuseum bezoeken. Ook heeft het museum haar hoogtepunten op een rij gezet in de online collectie en zijn er activiteiten en spelletjes voor kinderen gedeeld, die jongere bezoekers op een leuke manier kennis leren maken met kunst en cultuur.

Thuismuseum.nl: een kijkje in lege musea

De vloggers van My Daily Shot of Culture lopen voor dit nieuwe platform door bekende, lege musea om iedereen thuis hier toch een kijkje te gunnen. De bezoekers worden sinds maandag 23 maart dagelijks rondgeleid door onder meer De Hermitage, Eye Filmmuseum en Museum Panorama Mesdag.

Rijksmuseum: 700.000 kunstwerken online

Het Rijksmuseum biedt 700.000 kunstwerken online aan. Ook zijn via de website van het museum podcasts over bijzondere kunstwerken te beluisteren en bevat de Rijksmuseum-app virtuele rondleidingen door het museum.

Van Gogh Museum: tips voor thuis

Het Van Gogh Museum geeft tips om het museum vanuit huis te bezoeken. Zo staat de collectie online, zijn schoollessen voor basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar en verschijnt iedere dag content over Vincent van Gogh op de sociale media van het museum.

Naturalis in Leiden: toegang tot natuurhistorische collecties

Biodiversiteitsmuseum Naturalis biedt via een BioPortal toegang tot de Nederlandse natuurhistorische collecties. Het museum heeft een app waarin onder meer een rondleiding door het museum wordt gegeven door bioloog Freek Vonk.

Het skelet van een dinosaurus in museum Naturalis. (Foto: Pro Shots)

Teylers Museum in Haarlem: tips tegen verveling kinderen

Het oudste museum van Nederland heeft de app Grootmeesters ontwikkeld, om leerlingen mee te nemen in de wereld van grootmeesters als Michelangelo, Rembrandt en Rafaël. Ook een digitaal prentenboek en kleurplaten vallen onder de tips van het museum om te voorkomen dat kinderen zich vervelen.

NEMO in Amsterdam: thuis proefjes doen

Wetenschapsmuseum NEMO biedt de mogelijkheid om thuis wetenschappelijke experimenten uit te voeren. Zo is bijvoorbeeld beschreven hoe uit citroenen energie gehaald kan worden.

Een beeld uit de collectie van wetenschapsmuseum NEMO. (Foto: Getty Images)

Louvre in Parijs: virtuele tours

Het Louvre in Parijs, waar onder meer de Mona Lisa te zien is, biedt bezoekers een virtuele tour door het museum. Onder meer beeldhouwwerken, tapijten en schilderijen zijn op die manier te zien.

British Museum in Londen: database beschikbaar

Het British Museum stelt zijn database met ruim vier miljoen kunstobjecten beschikbaar om te doorzoeken. Het museum heeft online lesmateriaal voor scholieren.

Museum Ludwig in Keulen: quizzen en online tours

Naast een online aanbod van de collectie van kunstwerken uit de 20e en 21e eeuw biedt Museum Ludwig via sociale media quizzen en cultuurtips aan. Ook de wetenschappelijke database van het museum is online in te zien.

Guggenheim Museum in New York: levensechte virtuele tour

Naast een online collectie heeft het Guggenheim Museum een virtuele tour beschikbaar. De bezoeker krijgt het gevoel zich echt in het gebouw te bevinden.

De bijzondere architectuur van het Guggenheim Museum in New York. (Foto: Getty Images)

