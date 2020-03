Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn veel musea in binnen- en buitenland gesloten. Een greep uit het virtuele aanbod uit de museumwereld.

Meer tips over cultureel aanbod ten tijde van de coronacrisis? NU.nl houdt de initiatieven bij in een blogoverzicht.

Rijksmuseum: 700.000 kunstwerken online

Het Rijksmuseum biedt 700.000 kunstwerken online aan. Ook zijn via de website van het museum podcasts over bijzondere kunstwerken te beluisteren en bevat de Rijksmuseum-app virtuele rondleidingen door het museum.

Van Gogh Museum: tips voor thuis

Het Van Gogh Museum geeft tips om het museum vanuit huis te bezoeken. Zo staat de collectie online, zijn schoollessen voor basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar en verschijnt iedere dag content over Vincent van Gogh op de sociale media van het museum.

Naturalis in Leiden: toegang tot natuurhistorische collecties

Biodiversiteitsmuseum Naturalis biedt via een BioPortal toegang tot de Nederlandse natuurhistorische collecties. Het museum heeft een app waarin onder meer een rondleiding door het museum wordt gegeven door bioloog Freek Vonk.

Het skelet van een dinosaurus in museum Naturalis. (Foto: Pro Shots)

Teylers Museum in Haarlem: tips tegen verveling kinderen

Het oudste museum van Nederland heeft de app Grootmeesters ontwikkeld, om leerlingen mee te nemen in de wereld van grootmeesters als Michelangelo, Rembrandt en Rafaël. Ook een digitaal prentenboek en kleurplaten vallen onder de tips van het museum om te voorkomen dat kinderen zich vervelen.

NEMO in Amsterdam: thuis proefjes doen

Wetenschapsmuseum NEMO biedt de mogelijkheid om thuis wetenschappelijke experimenten uit te voeren. Zo is bijvoorbeeld beschreven hoe uit citroenen energie gehaald kan worden.

Een beeld uit de collectie van wetenschapsmuseum NEMO. (Foto: Getty Images)

Louvre in Parijs: virtuele tours

Het Louvre in Parijs, waar onder meer de Mona Lisa te zien is, biedt bezoekers een virtuele tour door het museum. Onder meer beeldhouwwerken, tapijten en schilderijen zijn op die manier te zien.

British Museum in Londen: database beschikbaar

Het British Museum stelt zijn database met ruim vier miljoen kunstobjecten beschikbaar om te doorzoeken. Het museum heeft online lesmateriaal voor scholieren.

Museum Ludwig in Keulen: quizzen en online tours

Naast een online aanbod van de collectie van kunstwerken uit de 20e en 21e eeuw biedt Museum Ludwig via sociale media quizzen en cultuurtips aan. Ook de wetenschappelijke database van het museum is online in te zien.

Guggenheim Museum in New York: levensechte virtuele tour

Naast een online collectie heeft het Guggenheim Museum een virtuele tour beschikbaar. De bezoeker krijgt het gevoel zich echt in het gebouw te bevinden.

De bijzondere architectuur van het Guggenheim Museum in New York. (Foto: Getty Images)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.