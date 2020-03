De directeuren van een aantal private cultuurfondsen hebben afgesproken om vanwege de situatie rondom het coronavirus coulant te zijn bij de toetsing van financiële ondersteuning voor cultuurprojecten. De directeur van het Prins Bernard Cultuurfonds laat dinsdag aan de Volkskrant weten dat hierdoor sneller worden uitbetaald, zelfs als een evenement waarvoor geld is aangevraagd is afgelast.

"Stel, je hebt een festival en je hebt minder kosten gemaakt doordat het niet is doorgegaan. Dan kijken we ook of we toch niet het hele bedrag ter beschikking stellen", aldus Adriana Esmeijer van naar eigen zeggen het grootste private cultuurfonds van Nederland, met een jaarlijks budget van 35 tot 40 miljoen euro. "Daarmee kunnen bijvoorbeeld zzp'ers worden gecompenseerd die bij het festival waren ingehuurd."

Esmeijer had maandag telefonisch overleg met minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur, samen met drie andere grote cultuurfondsen, te weten Fonds21, VSBfonds en VandenEnde Foundation. De D66-bewindsvrouw praat met veel partijen in de cultuursector omdat zij binnenkort met extra maatregelen komt om de cultuursector te ondersteunen.

Volgens Van Engelshoven bedraagt de omzetschade voor de Nederlandse cultuursector na het besluit om vanwege het coronavirus bijna alle culturele evenementen te annuleren 60 tot 100 miljoen euro per week. De minister verzocht de kopers van kaartjes voor geannuleerde optredens om geen geld terug te vragen omdat de culturele sector dat volgens haar niet aan zou kunnen.

