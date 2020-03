De memoires van Woody Allen worden alsnog uitgegeven. Volgens The Guardian heeft uitgever Arcade Publishing Apropos of Nothing maandag gepubliceerd, nadat Hachette Book Group eerder na protest besloot het boek niet uit te brengen.

Een woordvoerder van Arcade Publishing zegt verder niets over het besluit om het omstreden boek alsnog uit te brengen. Ook is nog niet bekend of het uitkomt in Europa en of Allen interviews zal geven rondom zijn memoires.

Hachette Book Group besloot Apropos of Nothing niet uit te geven nadat 75 personeelsleden uit protest over het uitgeven van de memoires het kantoor van de uitgeverij uitliepen. Dit deden zij naar eigen zeggen "uit solidariteit met Ronan Farrow, Dylan Farrow en de overlevenden van seksueel misbruik".

Dylan Farrow is Allens adoptiedochter. Zij beschuldigt de filmmaker ervan haar seksueel te hebben misbruikt, wat hij ontkent. Ronan Farrow is haar broer. Hij bracht als journalist de seksuele misdragingen van filmtycoon Harvey Weinstein aan het licht.

Exemplaren van het boek waren al gedrukt en de filmmaker heeft al een som geld ontvangen, meldde Variety begin maart. "Het besluit om het boek van Allen niet uit te brengen was moeilijk", aldus de uitgeverij in een verklaring. "We nemen de relatie met onze auteurs zeer serieus en annuleren de uitgave van boeken niet zomaar."