Gezien optreden op de traditionele manier er voorlopig even niet inzit, zijn artiesten, acteurs en andere entertainers op zoek naar nieuwe manieren om hun publiek in de huiskamer te bereiken. NU.nl zet wat van de initiatieven voor maandagavond op een rij.

Miley Cyrus - Brightminded

Miley Cyrus maakt elke werkdag een nieuwe aflevering van Brightminded, haar eigen talkshow vanuit huis. Via internetverbinding praat ze een uur lang met verschillende gasten en doet ze zelfs workouts met haar kijkers. Vanavond zijn Ellen DeGerenes en Emily Osment te gast.

Wat: Brightminded van Miley Cyrus

Wanneer: 20.30 uur

Waar: Op Instagram

Gijs Scholten van Asschat leest voor

Acteur Gijs Scholten van Asschat leest een verhaal voor uit het boek Decamerone, van de Italiaanse dichter Boccaccio. Het boek gaat over tien jongeren die de stad Florence ontvluchten, omdat daar de pest heerst. Iedere dag leest een acteur van theatergezelschap ITA een ander verhaal voor.

Wat: ITA leest Decamerone

Wanneer: 20.00 uur

Waar: Op de website van ITA

Global Citizen Together at Home-concerten

De Together at Home-concertreeks is een initiatief van Global Citizen en de World Health Organization. Sinds vorige week treden verschillende artiesten via Instagram op om de mensen thuis te vermaken. Vanavond is het de beurt aan onder meer Years & Years, Christine & The Queens en Ziggy Marley.

Wat: Together at Home-concerten

Wanneer: Christine & The Queens: 19.00 uur, Years & Years 20.00 uur, Ziggy Marley 21.00 uur

Waar: Op Instagram

Martijn Nieuwerf - Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de binnenplaats?

Toneelspeler Martijn Nieuwerf besloot vanuit huis een voorstelling op poten te zetten nu hij niet op het podium van het theater kan staan. Hij speelt een stuk van Georges Perec. "Het wordt een lo-fi underground experiment dat faliekant kan mislukken, maar ik vind het onzin om eerst keurig te gaan oefenen en de tekst is te goed en mooi en grappig om hem niet de wereld in te slingeren", vertelt hij aan Het Parool.

Wat: Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de binnenplaats? door Martijn Nieuwerf

Wanneer: Om 21.00 uur

Waar: Op Facebook

Sufjan Stevens & Lowell Brams - Aporia

Sufjan Stevens heeft samen met Lowell Brams het nieuwe album Aporia gemaakt. Brams was enkele jaren getrouwd met Carrie, de moeder van Stevens. Stevens droeg zijn vorige album Lowell & Carrie aan hun op. Het werk dat hij samen met zijn voormalig stiefvader maakte, laat hij om 20.00 uur in première gaan op YouTube.