Rijksmuseum Boerhaave in Leiden stelt de tentoonstelling Besmet! uit. De expositie, die gaat over de uitbraak van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten, zou op 15 april worden geopend door koning Willem-Alexander.

"Los van de tijdelijke sluiting wil het museum ook tijd nemen om de tentoonstelling op diverse onderdelen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid", laat het museum in een persbericht weten.

"Twee jaar geleden startte het museum de voorbereidingen voor Besmet! met de wens om een zeer actuele tentoonstelling te maken."

De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de tentoonstelling op een aantal punten wordt ingehaald door de actualiteit, aldus het museum.

"Tegelijk biedt dit ook de gelegenheid om de tentoonstelling aan te vullen met persoonlijke verhalen en objecten uit deze turbulente tijd, die onze geschiedenis markeert. En dat is wat wij als museum willen bieden: een podium voor de toekomst."

Het is nog niet bekend wanneer de tentoonstelling alsnog zal worden geopend. Het Leidse museum is momenteel gesloten in verband met de maatregelen die gelden rondom het coronavirus.

