Frank Lammers speelt zondag om 19.00 uur via een livestream op Facebook de titelrol in het toneelstuk Marx over de grondlegger van het communisme, meldt de acteur donderdag via Instagram. De tournee van het toneelstuk door Het Zuidelijk Toneel is stilgelegd vanwege het coronavirus.

Het toneelstuk in de vorm van een monoloog is live te volgen via de Facebook-pagina's van Omroep Tilburg en Het Zuidelijk Toneel.

Lammers let eerder weten "tijd genoeg" te hebben nu de voorstelling in ieder geval tot 6 april stilligt.

Karl Marx (1818-1883) was een Duits denker die de filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Hij was een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme en een grondlegger van de arbeidersbeweging.

