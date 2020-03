Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) doet een beroep op de kopers van kaartjes voor geannuleerde optredens om geen geld terug te vragen, nu veel voorstellingen en concerten vanwege het COVID-19-virus niet doorgaan. De culturele sector zou dat niet aankunnen, aldus de minister in gesprek met NRC.

"Wacht er in elk geval even mee, het geld voor dat kaartje had je toch al uitgegeven", aldus de minister. "Of neem een voucher, zodat de instellingen weten dat je later terugkomt."

"Een crisis als deze komen we als samenleving alleen te boven als we ook een beetje solidair zijn en naar elkaar omzien", gaat de minister verder. "Als we nu allemaal tegelijk onze kaartjes terug gaan vragen, vraag je op dit moment van zo'n sector net iets te veel."

Volgens Van Engelshoven bedraagt de omzetschade voor de Nederlandse cultuursector na het besluit om vanwege het coronavirus bijna alle culturele evenementen te annuleren 60 tot 100 miljoen euro per week. Veel mensen die in die sector werken zijn zzp'er en zien in een klap bijna al hun inkomsten verdwijnen.