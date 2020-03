Nederland staat tot ten minste 6 april zo goed als stil vanwege het coronavirus. Voor diverse ondernemers is dat een bittere pil om te slikken: waar moeten zij nu hun inkomsten vandaan halen? En als je niet aan het werk kan, wat doe je dan met je tijd? NU.nl spreekt de hoofdrolspelers van de musicals Anastasia, Lazarus en TINA - de Tina Turner Musical.

Juneoer Mers speelt Ike Turner in de musical TINA

"Dit is echt de rol van mijn leven, ik heb keihard gewerkt om te mogen staan waar ik nu steeds zeven keer per week stond. Dat het nu wegvalt, is heel vreemd, Ike is een deel van mij geworden. Mijn teksten blijven herhalen hoeft eigenlijk ook niet, want bij alles wat ik doe, spoken ze door mijn hoofd. Ik vergelijk deze rol ook weleens met een goede vriend: ik zoek 'm zo af en toe op en vergeet 'm echt niet."

"Gelukkig ben ik voor een deel in vaste loondienst bij Stage Entertainment en kom ik niet zoals veel collega's in de branch zonder inkomen te zitten. We hebben het daar wel veel over in de groepsapp van TINA, mensen in deze branch en andere zzp'ers lopen er echt tegenaan dat alles stilvalt. Ik heb ook nog mijn eigen talent agency waar ik me nu op kan concentreren en bij kan nadenken over de toekomst, ik heb genoeg om op terug te vallen."

"De musical nu via sociale media of zoiets opvoeren lijkt me heel leuk, maar mensen moeten ook beseffen dat dit wel gewoon ons werk is. Het gratis weggeven is geen optie, dan kan ik die tijd beter steken in iets waarmee ik wel geld verdien en brood op de plank breng. Iedereen zou dat doen, dat is niet anders voor mij omdat ik mijn werk heel leuk vind."

Dragan Bakema speelt Newton in Lazarus

"Zeven keer per week sta ik te janken en te zingen vanuit mijn kern. Ineens is dat weg, ineens ben ik niet meer uitvoerend, terwijl ik me daar wel heel lang op heb voorbereid en dat nu nodig heb. Er moet zomaar ineens een knop om, ineens word ik niet meer geleefd, maar heb ik ruimte. Dat geleefd worden vind ik ook wel lekker, want ik weet precies waar ik aan toe ben. Nu loopt mijn hoofd over met van alles, want die ruimte heb ik ineens."

"Ik ontvang nog 70 procent van de inkomsten die ik normaal zou hebben gemaakt. Dat is meer dan veel van mijn collega's in de branche maar het is wel heftig. Natuurlijk ben ik er als zzp'er op voorbereid en heb ik een potje. Maar dat potje is niet voor dit soort momenten, ik zou willen dat daar in Den Haag bij stilgestaan wordt. Ik wil niet zielig doen, want er zijn mensen ziek en mensen gaan dood en dat is nog veel erger. Maar ik vind ook dat er stilgestaan moet worden bij iedereen die hierdoor geraakt wordt. En ik heb het idee dat dat nu onvoldoende is."

"Ik blijf wel bezig. Nu kijk ik Frozen 2 met mijn dochters, kan ik naar mijn slapende zoon kijken. En ik werk aan een serie voor AVROTROS, dat is nog in een beginfase, maar daar kan ik me nu op concentreren. Het verschil tussen uitvoerend en scheppend bezig zijn is echt enorm, dat proces moet ik nog bij mezelf opstarten. Van sociale media blijf ik de komende weken weg; iedereen is daar politiek correct aan het roepen dat we aardig tegen elkaar moeten zijn en dat we niet mogen klagen. We moeten altijd aardig tegen elkaar zijn, niet alleen nu. En als iedereen zich concentreert op wat voor hen belangrijk is, hebben we in ieder geval al een heleboel mensen die hier goed doorheen komen."

Tessa Sunniva van Tol speelt Anastasia in Anastasia

"Ik ben verkouden. Ik denk niet dat het corona is, het valt allemaal wel mee en ik begin me alweer beter te voelen. Maar toch hou ik mijn tegenspelers en de mensen die achter de schermen werken op de hoogte. Als ik verhoging krijg, zijn zij de eersten die het weten, want ik wil dat zij goed geïnformeerd zijn over een eventueel risico. De verkoudheid sloeg toe op het moment dat duidelijk was dat we niet meer het theater in mochten. Alsof mijn lijf zei: 'Oké, nu kan het dan.'"

"Ik ben in dienst en hoef me dus geen zorgen te maken over mijn inkomsten. Ik kan verder niet zo veel nu, dus ik denk dat ik vooral ervoor ga zorgen dat ik fit blijf. Normaal gesproken sta ik acht keer per week op het toneel en hoef ik daarnaast echt niet te sporten, ik wil niet dat dat helemaal inzakt. Via YouTube ga ik wel lessen volgen, of via sociale media of zo. Bezig blijven, dat is belangrijk. Mijn teksten vergeet ik echt niet, al raakte ik wel even in paniek toen ik doorhad dat ze nog in mijn kleedkamer lagen en ik ze niet had. Maar Anastasia zit in mij."

"De komende tijd wil ik weer covers gaan opnemen van liedjes en dat filmen. Misschien deel ik dat wel, misschien niet. Ik moet in ieder geval mijn stembanden bezighouden, dat is ook een spier die training nodig heeft."