Het beroemde mode-evenement in The Metropolitan Museum of Art, oftewel het MET Gala, is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt Entertainment Weekly maandag.

Het MET Gala is een jaarlijks benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Elk jaar trekt het event veel beroemdheden aan.

Veel aandacht gaat altijd uit naar de kleding die de genodigden tijdens de avond dragen. De kleding moet passen bij het jaarlijkse thema.

Het thema van 2020 is About Time: Fashion and Duration en de presentatie is in handen van Emma Stone en Meryl Streep.

Foto: Getty Images