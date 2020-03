Amazon stopt met de verkoop van de meeste edities van Adolf Hitlers Mein Kampf en andere nazistische propagandaboeken. Dat meldt The Guardian.

Het Amerikaanse e-commercebedrijf laat weten dat ze niet langer de nummer één van de nazistische propagandaboeken ter verkoop aanbieden. De website kan de boeken naar eigen zeggen niet langer aanbieden omdat het in strijd is met de gedragscode die het hanteert.

In Mein Kampf ontvouwt Hitler zijn ware bedoelingen.

In Nederland was besloten dat het verkopen van Mein Kampf niet toegestaan is, maar inmiddels zijn er wel Duitse vertalingen met wetenschappelijk commentaar beschikbaar.