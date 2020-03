De vaste boekenprijs zal de komende vier jaar worden gehandhaafd. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aan de Tweede Kamer geschreven, meldt NRC.

Van Engelshoven schrijft haar brief op basis van een evaluatie, nadat de afgelopen vier jaar is onderzocht of de vaste boekenprijs nog steeds nut heeft.

De krant tekent uit de brief op dat met de vaste boekenprijs een "evident maatschappelijk belang gemoeid is". Daarnaast heeft de vaste prijs een positief effect op een "breed en divers aanbod van boeken", maar ook op de winkels waar deze boeken te koop zijn.

De vaste boekenprijs werd in 2005 ingevoerd en bepaalt dat boekhandelaren niet mogen afwijken van de prijs die uitgevers aan hun boeken meegeven.