In het tonen van zijn geslachtsdeel tijdens zijn recente voorstelling, vond de 32-jarige cabaretier Stefano Keizers noodzakelijke inspiratie. Dat zegt hij in een interview in AD.

Keizers, die eigenlijk Gover Meit heet, liep vast tijdens het maken van zijn actuele programma Sorry Baby, zegt hij in gesprek met de krant: "De moeilijkste uitdaging voor mij is om in een diepe put terecht te komen, want ik denk dat dat nodig is om een goede voorstelling te maken. Uit ellende komen mooie dingen voort."

Maar de succesvolle Meit vond niet voldoende ellende om zich heen, dus ging hij op zoek naar een andere manier om zich ongelukkig te voelen: "Als mogelijke oplossing zei Jelle (Kuiper, manager, red.): 'Laat dan je lul maar zien, dan voel je je verschrikkelijk'. En inderdaad: het is gênant, wanhopig, triest, smerig en ongemakkelijk om als enige naakt te staan tegenover een groep mensen."

Meit laat zijn geslachtsdeel na ongeveer een half uur in de voorstelling zien. Het biedt de cabaretier troost dat hij niet de enige is die zijn naakte lichaam inzet voor zijn artistieke werk: "Aan de andere kant is het ook hip: de mensen van Rundfunk en toneelgroep De Warme Winkel staan ook in hun blote reet. Net als Johan Goossens. En Halina Reijn gaat bijna altijd uit de kleren."

Stefano Keizer is met zijn voorstelling Sorry Baby tot en met 13 mei te zien.