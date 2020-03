Daphne Deckers brengt in het najaar een nieuw boek uit. De schrijfster werkt aan een non-fictietitel genaamd Niksen, die draait om "geluk en gezelligheid in het Nederland van nu".

"We leven momenteel in een roerige tijd, maar ik wil met Niksen een positief boek maken over de leuke en fijne dingen in Nederland, met veel aandacht voor onze culturele eigenaardigheden", vertelt Deckers over haar nieuwe boek. "Het is erg leuk om aan te werken, ik word er zelf vrolijk van."

Het boek is de tweede uitgave van Daphne Deckers X Podium, een samenwerking tussen de schrijfster en de uitgever. In de zomer verschijnt Alles is zoals het zou moeten zijn, het eerste boek dat onder de nieuwe samenwerking wordt uitgegeven. Rond die tijd verschijnt ook de gelijknamige boekverfilming, met in de hoofdrollen Jan Kooijman en Barbara Sloesen.

'Niksen' werd afgelopen zomer een wereldwijd bekend begrip toen het tijdschrift TIME er een groot artikel over bracht. Het gaat over de Nederlander, die naast hard werken ook effectief kan luieren.

Volgens Podium-uitgever Joost Nijsen is er bij internationale uitgevers "al volop belangstelling" voor de vertaalrechten van Niksen.