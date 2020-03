De Kunstenbond opent een speciale website voor zelfstandige theatermakers en andere kunstenaars die de komende tijd hun inkomen verliezen. Volgens de organisatie worden tienduizenden professionals getroffen door de nieuwe overheidsmaatregelen rondom het coronavirus.

De Kunstenbond wil dat de overheid met speciale maatregelen komt voor de cultuursector. De nieuwe website is er intussen om een inventarisatie te kunnen maken van het totale verlies dat zzp'ers lijden.

Directeur Anne-Marie Harmsen: "Wat mensen moeten begrijpen, is dat naast de grote gezondheidszorgen die we allemaal hebben, deze crisis niet alleen gaat over bedrijven en instellingen in zwaar weer, maar over tienduizenden zzp'ers in de creatieve sector, zelfstandige muzikanten, muziekdocenten, dansers, acteurs, technici, geluidsmensen, die van het ene op het andere moment zonder inkomen komen te zitten."

'Tegemoetkoming in gage is er niet'

"Nu al bereiken ons tientallen persoonlijke verhalen van mensen die de ene na de andere afzegging binnen krijgen", schrijft Harmsen. "Een tegemoetkoming in hun gage is er niet. Daarom moeten de rijksoverheid én de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om via soms al bestaande regelingen hulp te bieden. En dat moet zo snel mogelijk. Dit overstijgt het ondernemingsrisico van zzp'ers, het is een maatschappelijk probleem."

Via sociale media verschijnen er verschillende oproepen van professionals. Zo schrijft creatief producent Nicolette Achermann: "Als je voorstelling of concert is afgelast, overweeg dan (als je het kunt missen) je kaartjes te doneren aan het gezelschap of culturele huis. Dus niet je geld terug vragen, maar het zien als een broodnodige donatie."