Het festival rond de World Press Photo en de awardshow waarbij de winnaars bekendgemaakt zouden worden, gaan niet door vanwege het coronavirus.

Het World Press Photo Festival zou van 16 tot en met 18 april plaatsvinden en de winnende foto's zouden op 16 april bekendgemaakt worden op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. In totaal zijn 44 fotografen uit 24 landen genomineerd in verschillende categorieën, waaronder sport, natuur en portretten.

De winnaars worden nu op 16 april online bekendgemaakt. Van 18 april tot en met 26 juli zijn de genomineerde foto's te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De tentoonstelling is vervolgens in verschillende andere landen te zien.

"We vinden het verschrikkelijk dat deze evenementen niet kunnen doorgaan", aldus de organisatie in een persbericht. "We waren al een heel eind op weg met de planning en dan is het niet makkelijk om zo'n beslissing te nemen."

De organisatie zegt het evenement niet te kunnen verplaatsen naar een later tijdstip, aangezien niet bekend is hoe de situatie rond het coronavirus zich zal ontwikkelen.

