Karin Bloemens autobiografie Mijn ware verhaal wordt een theatervoorstelling, maakt productiehuis Solo Stories donderdag bekend. In haar boek vertelt Bloemen over haar jeugd, waarin ze werd misbruikt en mishandeld.

Ellen ten Damme gaat speciaal voor de voorstelling nieuwe muziek schrijven. Wie de solovoorstelling gaat spelen is nog niet bekend.

Bloemen vindt het heel bijzonder dat er naar aanleiding van Mijn ware verhaal een theatervoorstelling komt. "Eén van de redenen dat ik het boek geschreven heb, is dat ik anderen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt of er op dit moment mee te maken hebben, wil helpen met het gevecht dat ze leveren en met de angsten die ze moeten overwinnen", zegt ze in het persbericht over de voorstelling.

"De belangrijkste boodschap voor hen is toch: 'als je niet praat, bescherm je de dader, niet jezelf.' Deze theatervoorstelling vind ik een geweldige aanvulling voor deze belangrijke missie!"

Het stuk zal tussen februari en juni 2022 in de Nederlandse theaters te zien zijn. De kaartverkoop start begin 2021. Benno Hoogveld regisseert de voorstelling, Marc Veerkamp schrijft het script.