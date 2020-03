Ondanks stemproblemen bij hoofdrolspeelster Simone Kleinsma die dreigden roet in het eten te gooien, beleefde de nieuwe Nederlandse versie van de musical Hello Dolly zondag haar première. De recensies zijn lovend over het spel van Kleinsma maar kritisch over het verhaal en het ouderwetse karakter van de musical.

de Volkskrant - drie sterren

"In de nieuwe Nederlandse versie van de musical benadert Simone Kleinsma de rol van Dolly bescheidener, meer zoals die bedoeld is: innemend gespeeld en goed gezongen en gedanst. Ook Paul de Leeuw als Horcus speelt niet al te veel over de top."

"Daardoor valt wel extra op hoe ouderwets Hello, Dolly! is. Er is erg veel kluchtige humor met winkelbediendes die zich in de kast verstoppen of onder de tafel duiken. Jan Rot leverde een meestal vindingrijke vertaling, maar met archaïsche woorden als ‘stoethaspels’, ‘feestkledij’ en ‘tabee’ doet hij nog een schep erbovenop wat het ouderwetse gevoel betreft."

AD - drie sterren

"Is Hello Dolly! door het spel, de dans en zang van Simone Kleinsma ook een fantastische voorstelling? Nee! Daarvoor is het verhaaltje – koppelaarster slaat via een paar omwegen een rijkaard aan de haak – veel te mager, zelfs onbenullig."

"Met als absoluut dieptepunt een bespottelijke bijeenkomst van het hele gezelschap in een hoedenwinkel. Net als je denkt ‘oh nee, niet in een kast of onder de tafel verstoppen’ gebeurt precies wat je vreest. Na de pauze is er vergelijkbare hysterische slapstick in een restaurant."

"Ook de anders zo stijlvol acterende Freek Bartels laat zich als bediende in de winkel van Ten Gelder in die opgefokte sfeer meeslepen. Helaas zit Paul de Leeuw ook niet lekker in zijn rol als nukkige en gierige miljonair. Zijn spel blijft onbevredigend hangen tussen koddig en serieus."

Theaterkrant - geeft geen sterren

"Het is regisseur Glenn Casale gelukt om met gedoseerd spel de grandeur van Broadway op te roepen zonder daarin door te slaan. Alleen met het voortdurend jengelende meisje Geraldien slaat hij de plank mis; iets wat wellicht comic relief had moeten zijn wordt daar tenenkrommend."

"Het script van Michael Stewart heeft al met al niet bijster veel om het lijf, maar uiterlijk is voor deze productie alles uit de kast gehaald. Hello Dolly speelt flink in op een gevoel van nostalgie: zowel naar het fin de siècle waarin het verhaal gesitueerd is, als naar de glorietijd van de Broadwaymusical. In alle opzichten - aankleding, uitvoering, muziek en verhaal - benadert deze productie van Hello Dolly het klassiek soort musical comedy uit de jaren vijftig en zestig."

