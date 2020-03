Claudia de Breij gaat voor het eerst een muzikale familievoorstelling maken. De voorstelling zal gaan over variétéartieste Heintje Davids en krijgt de naam Hier ben ik!.

"Ik krijg al jaren reacties van ouders dat jonge kinderen mijn muziek meezingen", vertelt de cabaretière aan het AD. "Maar deze fans van zeven of acht jaar oud kunnen nog niet zoveel met de maatschappelijke praatjes in mijn conferences. En sommige grappen zijn ook wel iets te grof voor al te jong publiek."

Daarom besloot De Breij een familievoorstelling te maken. Toch betekent dit niet dat ze ineens "een verhaaltje gaat vertellen over een beertje of een konijntje". Ze kwam er achter dat het levensverhaal van Heintje Davids zich goed leent voor een spannende familievoorstelling. Ze noemt het "een variant op het sprookje van het lelijke eendje van Hans Christian Anderson".

Het levensverhaal van Davids

Heintje Davids was de jongste uit een Joods Rotterdams theatergezin. Haar vader Levie David was komiek en caféhouder en haar moeder Francina Terveen was dienster. Zowel haar broers Louis en Hakkie als haar zus Rika traden op als het Familie-theater Davids en gebruikten deze ervaring als springplank voor een theatercarrière.

Broer Louis overleed vlak voor de Tweede Wereldoorlog, broer Rika en zus Hakkie stierven in de concentratiekampen. Heintje overleefde als enige de oorlog en vervolgde na de bevrijding haar carrière.

"Iedereen zei tegen Heintje dat ze te dik en te lelijk was voor het toneel, maar ze zette toch door", vertelt De Breij. "Na de oorlog zong ze nog steeds Ik kan het zonder jullie, maar toen had die tekst opeens een heel andere lading gekregen."

De show van De Breij bevat nummers van Heintje Davids en nieuwe liedjes van de cabaretière. Volgens De Breij moet het een show worden voor iedereen tussen de 8 en de 88. "Het verhaal van Heintje is al meeslepend genoeg als je het gewoon vertelt, haar liedjes zijn tijdloos en aanstekelijk. En ik zal er nog net wat meer kinderlijke grapjes in stoppen dan ik normaal in mijn shows doe."

Hier ben ik! is vanaf 10 tot en met 18 oktober te zien. De kaartverkoop gaat maandagavond van start.