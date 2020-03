Johnny de Mol heeft zijn theatervoorstelling Hier is de Mol! in Hoorn moeten annuleren. Woensdag zou hij in Schouwburg Het Park op de planken staan, maar vorige week liet hij zijn amandelen operatief verwijderen en daarvan is hij nog niet genoeg hersteld.

"Helaas was ik iets te optimistisch", zegt De Mol in een verklaring op Instagram. "Ik dacht na een klein weekje wel weer op het podium te kunnen staan. Niet dus."

Wel kondigt de presentator al direct een vervangende datum aan: hij belooft het op 17 juni "goed te maken". "Zonder amandeltjes ben ik nog een stuk leuker", besluit De Mol zijn bericht.

Hier is de Mol! is een show over De Mols eigen leven, waarin hij onder meer vertelt over zijn vroegere wilde uitgaansleven, het vaderschap en zijn huwelijk. Ook gaat het voor een belangrijk deel over de manier waarop hij zich inzet voor vluchtelingen en wat hij daarvan leert.

Daarnaast vertolkt hij met zijn band zowel zelfgeschreven nummers als covers.