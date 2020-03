Rapper Pepijn Lanen, ook bekend onder zijn artiestennaam Faberyayo, had nog nooit van de Lennaert Nijgh Prijs gehoord voordat bekend werd dat hij deze prijs voor de beste Nederlandse tekstdichter van het jaar in ontvangst mag nemen. Toch vindt hij, sinds hij zich in de prijs en eerdere winnaars verdiepte, zijn eigen werk legitiemer, vertelt de rapper in gesprek met NRC.

"Ineens lijkt het allemaal niet voor niks", aldus Lanen over zijn werk. "Al ben ik zeker niet op zoek naar erkenning. In elk geval niet op een prijswin-manier. We wonnen met De Jeugd Van Tegenwoordig (de rapgroep waar Lanen deel van uitmaakt, red.) vaak genoeg prijzen."

Lanen moest zich na zijn winst verdiepen in de prijs en het werk van Lennaert Nijgh, de tekstdichter van zanger Boudewijn de Groot. De 37-jarige rapper vindt zijn plaats tussen eerdere Lennaert Nijgh Prijs-winnaars zoals Huub van der Lubbe, Guus Meeuwis en Herman van Veen "een wat je noemt illuster gezelschap om in te verkeren".

Vrijdag werd bekend dat Lanen de Lennaert Nijgh Prijs maandag krijgt uitgereikt tijdens de Buma Awards. "Pepijn is een taalvernieuwer, naar wie veel, heel veel mensen graag luisteren", lichtte Buma Cultuur-directeur Frank Helmink de keuze voor Lanen toe.