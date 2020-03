Een dag nadat 75 personeelsleden uit protest over het uitgeven van de memoires van Woody Allen het kantoor van uitgeverij Hachette Book Group uitliepen, heeft de uitgeverij besloten om Apropos of Nothing niet uit te brengen. Exemplaren van het boek waren al gedrukt en de filmmaker heeft al een som geld ontvangen, meldt Variety vrijdag.

"Het besluit om het boek van Allen niet uit te brengen was moeilijk", aldus de uitgeverij in een verklaring. "We nemen de relatie met onze auteurs zeer serieus en annuleren de uitgave van boeken niet zomaar."

Donderdag liepen tientallen personeelsleden van Hachette het kantoorpand van de uitgeverij in New York uit, naar eigen zeggen "uit solidariteit met Ronan Farrow, Dylan Farrow en de overlevenden van seksueel misbruikt. Dylan Farrow is Allens adoptiedochter en beschuldigt de filmmaker ervan haar seksueel te hebben misbruikt, wat hij ontkent.

"Na overleg met ons personeel en anderen kwamen we tot de conclusie dat deze publicatie doorzetten niet in het belang is van ons bedrijf", licht het bedrijf zijn besluit om de memoires van de 84-jarige filmmaker niet uit te brengen toe.

Ronan Farrow uitte dinsdag via Twitter zijn onvrede over het besluit om Apropos of Nothing uit te brengen, volgens hem zonder feiten te controleren bij zijn zus. De journalist, die onder meer de zaak tegen Harvey Weinstein op de voet volgde en daarin met onthullingen kwam, vond het extra pijnlijk dat Hachette Book Group ook hem vertegenwoordigt en liet weten niet langer in goed vertrouwen met de uitgeverij te kunnen samenwerken.