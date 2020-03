Webwinkel bol.com haalt tijdelijk honderden titels uit zijn boekenaanbod offline. Met deze zet wil het bedrijf de dialoog openhouden over het al dan niet verkopen van controversiële producten.

"Op het totale aanbod van ruim dertien miljoen boeken heeft bol.com 24 titels, waarover maatschappelijke controverse bestaat, voorzien van een label en aanvullende informatie afkomstig van gespecialiseerde organisaties", aldus een reactie van de webwinkel aan NU.nl.

"Daarnaast zijn er honderden titels waarvoor nader feitelijk advies gewenst is van externe experts. Deze titels zijn nu tijdelijk offline gezet terwijl wij in de tussentijd in gesprek gaan met gespecialiseerde organisaties."

"Belangrijker dan het aantal titels is het proces dat we samen met deze externe experts inrichten om nu en in de toekomst tot een onderbouwde beslissing te kunnen komen voor het toevoegen van extra informatie of het verwijderen van titels."

"Juist omdat we het als de grootste boekenwinkel van Nederland en België, heel zorgvuldig willen omgaan met de vrijheid van meningsuiting."

Webwinkel zegt geen financieel gewin te hebben bij verkoop controversiële boeken

Bol.com zegt de vrijheid van meningsuiting belangrijk te vinden en heeft om die reden hebben besloten om alle boeken te verkopen die niet verboden volgens de wet. de webwinkel claimt bovendien "geen financieel gewin" te hebben bij de verkoop van de boeken waarover in februari ophef ontstond.

"Echter staan wij nooit achter een vorm van discriminatie of haatdragende informatie", laat bol.com weten. "We voelen een verantwoordelijkheid niet zelf te cureren in boeken, juist omdat we de inhoudelijke kennis en expertise van (gevoelige) onderwerpen die in boeken worden beschreven niet hebben."

In februari ontstond ophef toen bol.com onder meer het nazistische kinderboek Der Giftpilz niet uit de handel wilde nemen na kritiek. Woensdag deed Federatief Joods Nederland daarom aangifte tegen de webwinkel.