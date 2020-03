Schrijver en theatermaker Ari Deelder gaat een biografie schrijven over haar vader Jules Deelder, die in december op 75-jarige leeftijd overleed.

Het boek verschijnt medio 2022. Ari zal "via gedichten en verhalen van haar vader op zoek gaan naar de inspiratiebronnen in zijn werk en in zijn leven van 1944 tot 2019", meldt uitgeverij De Bezige Bij.

Vader en dochter werkten jaren samen in de Deelder B.V. Ari Deelder, geboren in 1985 en het enige kind van Jules Deelder, is onder meer schrijver, filmmaker, theatermaker en dj.

Jules Deelder overleed in december na een zeer kort ziekbed. Vorige maand verscheen al een biografie over hem van de hand van journalist Anton Slotboom, genaamd De zin van het leven ben je zelf.

Ari Deelder tijdens de officiële opening van de 44ste International Film Festival Rotterdam in 2015. (foto: BrunoPress)