Een handelaar kocht het schilderij Boerin voor een boerderij van Vincent van Gogh in de jaren zestig voor slechts 4 Britse pond, maar volgende week zou het werk 15 miljoen euro moeten opleveren. Voor die prijs wordt het schilderij dan aangeboden op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht.

Het betreft een olieverfschilderij uit 1885, waarop een boerderij en een boerin zijn afgebeeld. Waarschijnlijk heeft Van Gogh die in Noord-Brabant op het doek gezet.

Emma Ward, directeur van de Londense galerie Dickinson, vertelde woensdag aan 1Limburg dat de ontdekking van het werk "spectaculair" was. Het schilderij dook in de jaren zestig op bij een inboedelveiling in Engeland. Een handelaar telde er 4 pond voor neer en legde het in de etalage van zijn winkel.

Een paar maanden later kocht een Italiaanse journalist het voor 45 pond. "Hij is er destijds mee naar een curator gegaan", vertelt ze, "omdat hij vond dat het schilderij wel een beetje in de stijl van Van Gogh was. Het bleek een origineel werk te zijn."

Daarna kwam het doek terecht in de collecties van belangrijke Amerikaanse kunstverzamelaars en nu wordt het dus in Nederland te koop aangeboden.

Het is niet het enige werk van de beroemde schilder dat te koop wordt aangeboden in Maastricht. Dit geldt ook voor een werk dat hij in 1886 schilderij.

TEFAF gaat op 5 en 6 maart open voor genodigden. Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 maart is de beurs open voor publiek.