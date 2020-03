Leon & Juliette, het boekenweekgeschenk van Annejet van der Zijl, is nog voor verschijning in Nederland verkocht aan de Verenigde Staten. Dat is woensdagavond bekendgemaakt door Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, spreekt van een unicum. "We zijn ervan overtuigd dat het verhaal hier net zo warm ontvangen zal worden als in de VS." Leon & Juliette is een waargebeurd verhaal over een Nederlandse gelukszoeker die anno 1818 afreist naar de Amerikaanse staat South Carolina en daar verliefd wordt op een slavenmeisje.

Begin 2021 zal het boek door Amazon Publishing worden uitgebracht. Datzelfde bedrijf bracht ook Van der Zijls De Amerikaanse prinses en Sonny Boy naar de Verenigde Staten.

Beide verhalen wekten ook de interesse van filmmakers. Sonny Boy trok in 2011 ruim 400.000 bezoekers en van De Amerikaanse prinses wordt momenteel een internationale televisieserie gemaakt.

Leon & Juliette wordt tijdens de boekenweek cadeau gedaan bij besteding van vijftien euro aan een Nederlands boek. Het thema van dit jaar is Rebellen & Dwarsdenkers. De boekenweek loopt van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart. Traditiegetrouw wordt de week op vrijdag geopend met het Boekenbal.