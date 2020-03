Federatief Joods Nederland (FJN) doet aangifte tegen bol.com, vanwege het verspreiden van antisemitische boeken. De organisatie heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om strafrechtelijke vervolging. Dat meldt Pointer woensdag.

In een onderzoek zou de FJN in totaal 306 strafbare titels hebben gevonden. De aangifte gaat vooralsnog alleen om het nazistische kinderboek Der Giftpilz. Eind februari weigerde bol.com dat boek te verwijderen.

Inmiddels is dat wel gebeurd, maar dat maakt volgens FJN-advocaat Herman Loonstein niet uit. "Het strafbare feit is gepleegd. FJN gaat aanvullende aangifte doen. Daar is wat tijd voor nodig, gelet op het grote aantal boeken."

Onder de boeken die nog op bol.com te vinden zijn, zitten titels als Holy Serpent of the Jews: The Rabbis' Secret Plan for Satan to Crush Their Enemies and Vault the Jews to Global Dominion. De verkoopsite laat weten dat ze alleen verboden boeken niet verkopen. Volgens een woordvoerder gaat dat tot nu toe alleen om een specifieke versie van Mein Kampf.

'Disclaimer van bol.com niet genoeg'

Eind februari verspreidde het Auschwitz Memorial een open brief met een klacht over het online verspreiden van antisemitische literatuur. Bol.com reageerde daarop door een disclaimer bij omstreden literatuur te plaatsen, maar weigerde het assortiment aan te passen.

"Bol.com verkoopt miljoenen boeken", staat er in de disclaimers geschreven. "Als bol.com staan we niet achter alle boeken, in het bijzonder als ze schadelijk zijn of mensen kwetsen. We beschouwen het echter als een groter gevaar om te gaan bepalen welke informatie Nederlanders en Belgen tot zich mogen nemen, daarmee ondermijnen we het vrije woord en de democratie."

In zijn commentaar haalt Loonstein onder meer een uitspraak aan van het Europees Hof uit 2019. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat Holocaustontkenning niet onder de vrijheid van meningsuiting valt.