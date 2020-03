Alain Clark wil bekende Nederlanders met een inspirerend verhaal een veilig podium bieden met zijn nieuwe initiatief Een Conversatie Met. Tijdens deze gesprekken mogen geen mobiele telefoons worden gebruikt. In gesprek met NU.nl zegt hij ruimte te willen maken voor een minder vluchtig gesprek.

Clark legt uit dat het idee voor Een Conversatie Met organisch is ontstaan na gesprekken met zijn collega's in de kleedkamers. "Voor artiesten maar ook voor sporters zijn er maar weinig podia waar je je verhaal mag doen en wat dieper kunt gaan. De Wereld Draait Door is bijvoorbeeld vrij vluchtig."

De zanger noemt meet-and-greets als een kans voor meer ongedwongen ontmoeting. "Toch merk je dat zoiets al gauw uitmondt in een fotosessie, waarbij geen hand wordt gegeven en je soms niet eens wordt aangekeken. Zo gaat dat nu eenmaal."

De eerste editie van Een Conversatie Met vindt op 17 maart plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. Rapper en televisiepersoonlijkheid Ali B is dan de gast. Er zijn geen camera's bij aanwezig en de mobiele telefoons van alle aanwezigen gaan uit.

"Het is de bedoeling dat we echt in het moment zijn met elkaar. Ik wil niet alleen een veilig podium creëren voor de gast, maar ook een omgeving creëren waarin iedereen in het publiek vragen durft te stellen, ook als deze voor hen persoonlijk zijn."

'We vinden het allemaal leuk om ons verhaal te delen'

Of er grenzen zijn aan wat er gevraagd mag worden, ligt aan de gast. "Die grenzen worden door de host, in dit geval Humberto Tan, bewaakt. Maar Ali kan zelf natuurlijk ook aangeven als hij een vraag niet wil beantwoorden. Het is wel belangrijk dat de host een verhaallijn bewaakt en daardoor kan inspireren tot nieuwe vragen."

Clark heeft nog een lang lijstje van gasten die hij graag op de praatstoel zou willen hebben. "We praten momenteel met mensen rond oud-voetballer Marc Overmars. Ook Mark Rutte zou een droomgast zijn, om de mens achter de politicus te leren kennen. Verder staat Carice van Houten hoog op mijn lijst. Er zijn geen grenzen, want ik denk dat veel mensen wel zouden willen, omdat er weinig kansen zoals deze zijn. Uiteindelijk vinden we het allemaal leuk om ons verhaal te delen."